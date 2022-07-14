В минздраве рассказали, есть ли случаи заболевания оспой обезьян в Самарской области

Симптомы оспы обезьян - интоксикация, лихорадка, высыпания на слизистой и коже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 12 июля, в России был подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Этот факт вызывал немалое беспокойство у россиян - жители страны обеспокоились массовым распространением заболевания. Их волнение разделили и самарцы. В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали об обстановке по заболеваемости данной инфекцией на территории региона.

- После подтверждения первого случая в России возможность дальнейшего распространения инфекции была купирована. Сделать это удалось за счет своевременно начатого эпидрасследования. Случаев заражения этим вирусом нет и в Самарской области, - информирует региональный минздрав.

Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора, усилен санитарно-карантинный контроль на границе. Принимаются особые меры по выявлению симптомов у прибывающих из эпидемически неблагополучных стран. Отмечается, что самарские медики готовятся к новой инфекции. Они изучают алгоритм действий в случае выявления у пациента первых симптомов оспы обезьян. В Сызрани, Самаре и Тольятти еще с момента пандемии коронавируса работают инфекционные корпусы.