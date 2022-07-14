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Общество14 июля 2022 6:45

Под Самарой диван вылетел из окна восьмого этажа на пешеходную тропу

Мебель выбросили сами жильцы, а после вернулись и собрали обломки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Диван отправили в полет жители одной из квартир по улице Миронова, 35А

Диван отправили в полет жители одной из квартир по улице Миронова, 35А

Фото: принтскрин видео.

Вечером 13 июля в Новокуйбышевске произошел инцидент, изрядно напугавший жителей города. С восьмого этажа жилого дома вылетел диван и упал прямо на территорию проходного двора. Видеозапись происшествия появилась в одном из сообществ.

На кадрах видно, как владельцы мебели просовывают ее в оконный проем. После этого диван отправляется в полет, по пути задевая газовую трубу, из-за чего по улице разносится грохот.

Местные жители сразу поняли, по какому адресу произошло странное происшествие. По их словам, мебель выбросили жильцы одной из квартир по ул. Миронова, 35а. Горожане уверяют, что это не первый инцидент.

- Они оттуда и мусор постоянно выкидывают в окно, - рассказывают жители Новокуйбышевска.

Как сообщает НСК63, позже владельцы несчастного дивана вышли на улицу и собрали его остатки. Куда они его отправили в дальнейшем остается загадкой.