Самарцы засняли роковое Суперлуние вечером 13 июля 2022 года

Снимки сделали самые стойкие самарцы / Фото: Михаил Ильин / Подслушано Самара

Вечером в среду, 13 июля, жители Земли могли наблюдать самое большое Суперлуние 2022 года. Оно получило название роковое или «оленье». Спутник максимально приблизился к нашей планете и предстал во всей красе. Его можно было увидеть невооруженным глазом.

Понаблюдать это красивое астрономическое явление удалось и жителям Самары. Правда, не всем. Накануне вечером небо над городом заволокли тучи. Так что разглядеть огромную полную Луну было непросто. Однако самые стойкие поймали момент, когда облака немного поредели, и засняли ночное светило на фото. Снимками горожане поделились в группе «Подслушано Самара».

Луна на несколько мгновений вышла из-за туч и тут же попала в объектив камеры / Фото: Мария Ивановна / Подслушано Самара

- Мне с каждым годом кажется, что Луна все больше и больше. Вчера кратеры на Луне даже человек с плохим зрением мог увидеть, потому что она была просто гигантской, - поделился один из счастливчиков, что успел заснять роковое Суперлуние.

На некоторых фото Луна имеет обычный серебристо-белый цвет, на других – бледно-оранжевый. Те, кому довелось вчера увидеть ночное светило, отмечают, что это было завораживающее событие.