Водитель грузовика въехал в стоящую на дороге легковушку под Самарой

Машины столкнулись на автодороге «Подъезд г. Самара». Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером 13 июля в Красноярском районе произошло ДТП, в котором пострадал один человек. На трассе столкнулись грузовик и стоящая на дороге «Chevrolet Niva». Подробности рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 17:45 на автодороге «Подъезд г. Самара». 49-летний водитель грузового авто «Mercedes-Benz» ехал в сторону Уфы. По данным регионального ГУ МВД, он не выбрал безопасную скорость и въехал в стоящий автомобиль «Chevrolet Niva», за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате столкновения пострадал один человек.

- Бригада скорой помощи с места происшествия доставила в медучреждение 60-летнего пассажира «Chevrolet Niva». Затем он был отпущен домой, - информируют правоохранители.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.