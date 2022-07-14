Реставрация здания фабрики-кухни идет полным ходом Фото: Ольга НОВИКОВА

На крыше Третьяковки в Самаре могут устроить летний кинотеатр. Такое предложение прозвучало во время визита на объект депутата Госдумы Александра Хинштейна 14 июля 2022 года.

Сейчас реставрация здания идет полным ходом, уже закончена основная часть общестроительных работ. Строители уже усилили фундамент, заменили и восстановили конструкции перекрытий и кровлю. Также готовы две главные входные группы, завершено остекление, восстановлены ранее утраченные переходы из молота в серп.

Отдельное внимание уделено крыше - предполагается использовать одно крыло, выходящее на проспект Масленникова, под организацию летней веранды.

- Здесь можно было бы устроить летний кинотеатр, - предложил Александр Хинштейн. - Для этого как раз хватит места.

Также депутат поднял вопрос использования второго крыла крыши, выходящего на улицу Ново-Садовую.

- Отсюда открывается прекрасный вид, было бы обидно не использовать это пространство, - отметил депутат.

Проектировщик и строители пообещали продумать возможность дополнительного использования пространства крыши. Пока проект этого не предусматривает.

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