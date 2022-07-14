Территорию у пристани «Поляна им. Фрунзе» благоустроят в Самаре в 2022 году

На подходах к пристани проведут ремонт и обустроят уличное освещение Фото: Архив "КП"

В Самаре благоустроят территорию в районе 9-й просеки. Речь идет о пристани «Поляна им. Фрунзе». Об этом сообщил депутат губернской думы Евгений Чудаев.

- В мае ко мне обратилась жительница Жигулевска. Она попросила помочь в благоустройстве территории переправы. На сегодняшний день там установлен еще один модульный туалет. В ближайшее время будет проведен ремонт, - написал на своей странице в соцсети народный избранник.

На поляне имени Фрунзе планируется привести в порядок лестничный сход и верхнюю разворотную площадку, а также обустроить уличное освещение на подходах к пристани. На просьбы о благоустройстве откликнулась администрация Самары.

Напомним, с пристани в районе 9-й просеки можно добраться на теплоходе до сел Подгоры и Богатырь, а также на Солнечную и Гаврилову поляны.