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Общество14 июля 2022 9:13

Территорию у пристани «Поляна им. Фрунзе» благоустроят в Самаре в 2022 году

Привести площадку в порядок попросили жители
Анастасия ФИЛАТОВА
На подходах к пристани проведут ремонт и обустроят уличное освещение

На подходах к пристани проведут ремонт и обустроят уличное освещение

Фото: Архив "КП"

В Самаре благоустроят территорию в районе 9-й просеки. Речь идет о пристани «Поляна им. Фрунзе». Об этом сообщил депутат губернской думы Евгений Чудаев.

- В мае ко мне обратилась жительница Жигулевска. Она попросила помочь в благоустройстве территории переправы. На сегодняшний день там установлен еще один модульный туалет. В ближайшее время будет проведен ремонт, - написал на своей странице в соцсети народный избранник.

На поляне имени Фрунзе планируется привести в порядок лестничный сход и верхнюю разворотную площадку, а также обустроить уличное освещение на подходах к пристани. На просьбы о благоустройстве откликнулась администрация Самары.

Напомним, с пристани в районе 9-й просеки можно добраться на теплоходе до сел Подгоры и Богатырь, а также на Солнечную и Гаврилову поляны.