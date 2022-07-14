Губернатор Дмитрий Азаров проверил, как строят трассу и мост через Волгу

Строители продолжают надвижку пролетов будущего моста / Фото: правительство СО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу. Работы идут ритмично и по плану. Техническая готовность объекта превысила 55%.

В строительстве Волжского моста задействованы 2 276 человек, 322 единицы техники и 73 плавсредства. Общая длина путепровода составит 3,7 км. Всего будет 26 опор и 25 пролетов. Свайное основание выполнено на всех опорах. Сейчас строительно-монтажные работы идут на 25 опорах.

На объекте задействованы 73 плавсредства / Фото: правительство СО

- Надвижка моста выполняется штатно. В конце июля будет плановая надвижка на правой стороне, у Климовки. Мы будем надвигать в акваторию 4 готовых блока. В начале сентября - плановая надвижка со стороны Тольятти, - рассказал управляющий проектом АО «Дороги и Мосты» Дмитрий Кондаков.

Что касается трассы «Обход Тольятти», протяженность которой составит 100 км, в настоящее время полностью готов участок в 11,2 км. Устройство нижнего слоя дороги выполнено более чем на 65%.

- Строительство моста идет по графику. Некоторые сложности, которые возникали из-за удорожания и дефицита металла, что замедлило работы весной, преодолены. Уверен, мы в полной мере обеспечим четкое соответствие графику. План ввода моста – 2024 год, рассчитываем, что уже в первом квартале, - сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, в середине июня 2022 года стало известно, что компания «Дом.РФ» предоставит концессионеру строительства масштабного объекта 24 млрд рублей (по механизму инфраструктурных облигаций). На прошлой неделе также была одобрена заявка Самарской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита в 9,14 млрд рублей.