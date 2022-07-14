В Самаре в подвале элеватора на Хлебной площади нашли скелетированные останки человека

Личность погибшего не установлена. Фото: Гугл.Карты

14 июня 2022 года в здании бывшего элеватора на Хлебной площади рабочие нашли останки трупа человека. Как рассказал «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией, человеческий скелет был обнаружен в подвале сооружения.

- На место обнаружения страшной находки были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В это время подвальное помещение начало заполняться водой, поэтому, чтобы поднять останки, пришлось простить помощи у спасателей, - рассказал журналисту собственный источник.

В пресс-службе СУ СКР по Самарской области «КП-Самара» подтвердили, что в здании бывшего элеватора нашли останки человека. Как выяснилось, труп был найден во время проведения строительных работ на данном объекте.

- В настоящее время следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения скелетированных останков. Назначены экспертизы, которые укажут на причины смерти и, возможно, удастся установить личность погибшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.