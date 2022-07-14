Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области 14-18 июля 2022 года

В жаркую погоду возрастает риск природных пожаров Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Самарской области объявили штормовое предупреждение. В ближайшие несколько дней местами по региону сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 4 класс.

- Оранжевый уровень опасности введен с 14 по 18 июля 2022 года, - сообщили в Приволжском УГМС.

Напомним, в Самарской области установилась сухая жаркая погода. Из-за этого велик риск возникновения природных пожаров. В связи с этим жителям запрещено посещать леса – как пешком, так и на транспорте. ГУ МЧС по Самарской области призывают не разводить костры, не жечь мусор и сухую траву, а также не бросать в лесу или вблизи него непотушенные спички и сигареты.