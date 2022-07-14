Отреставрированный храм Архангела Михаила в Самаре откроют 18 сентября 2022 года

В храме Архангела Михаила находится самый большой колокол в Самаре Фото: Ольга НОВИКОВА

Отреставрированный храм Архангела Михаила, который находится в Запанском (п. Шмидта), официально откроют 18 сентября 2022 года. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Реконструкция храма длится с 2017 года, когда начали разрабатывать проектную документацию на восстановление объекта культурного наследия. А в 2018 году рабочие приступили к реставрации. Сейчас работы практически завершены.

- Мы реконструировали храм по партпроекту «Историческая память», - пояснил депутат журналисту «КП-Самара». - Когда заходили на объект, его состояние было удручающим, полы проваливались, от стен отваливалась облицовка. Сейчас храм с самым большим в Самаре колоколом радует глаз. Особенно отрадно, что здание, которое удалось сохранить, - это ценный объект работы архитектора Щербачева, построенный в псевдорусском стиле. Я встречался с митрополитом, и мы договорились, что официальное открытие храма состоится 18 сентября.

Сейчас в храм, расположенный в Запанском, приезжают немногие самарцы, однако в будущем ситуация может измениться.

- Территорию поселка Шмидта надо развивать, сносить ветхие бараки, расселять людей и строить новые кварталы. Место здесь очень красивое и у него большой потенциал, - считает депутат.