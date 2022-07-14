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Общество14 июля 2022 12:32

В Самаре приступили к ремонту дорог на улицах Сергея Лазо и 8 Марта

Подрядчики приводят полотно в норму
Алена ПРОВКИНА
Сложную работу выполняют в ночные смены. Фото: городская администрация

Сложную работу выполняют в ночные смены. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты приступили к ремонту дорожного полотна на улицах Сергея Лазо и 8 Марта. В поселке Управленческий Красноглинского района работы ведут круглосуточно.

По информации городской администрации, автодорога по улице Сергея Лазо ведет к одному из полюбившихся мест в городе – к Вертолетной площадке. На данный момент, рабочие почти полностью сняли изношенный слой асфальта и переустанавливают люки колодцев.

Отмечают, что самые трудоемкие операции проделывают в ночные смены. Это помогает не создавать пробок днем. Полностью проезжую часть перекрывать не планируют