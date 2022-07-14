Жителям Самары рассказали, как сэкономить на продуктах в июле 2022 года

В Самаре провели мониторинг цен Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как сэкономить на продуктах. Предоставлен список низких цен на продовольственные товары.

По информации городской администрации на 14 июля 2022 года, выгоднее приобрести говядину на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского за 150 рублей/килограмм. Гречневая крупа – 103,62 рубля/килограмм – в «Потоке» Октябрьского района. Подсолнечное масло – 86,99 рублей/литр – в «Магните» Куйбышевского района. Сахар-песок – 62,9 рублей/килограмм – в «Ашане» Советского района.

Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику роста цен.