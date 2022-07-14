В Самаре на Чернореченской появился «подземный источник»

В Самаре появился еще один "подземный источник". Фото: скриншот видео

В Самаре на улице Чернореченской на проезжую часть пробился «подземный источник». Кадрами затопленных дорог поделился городской блогер Евгений Щекин на своей официальной странице.

Судя по видео, вода хлынула из канализационного люка и затопила всю проезжую часть. Местным жителям придется обзавестись галошами или резиновыми сапогами, пока протечку не устранят. Что стала причиной коммунальной аварии – пока неизвестно.

Напомним, что не так давно в центре Самары забил огромный фонтан. Очевидцы выложили видео в социальные сети. Причиной потопа стали гидравлические испытания.