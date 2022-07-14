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Общество14 июля 2022 16:32

В Самаре на Чернореченской появился «подземный источник»

Городской блогер поделился кадрами
Алена ПРОВКИНА
В Самаре появился еще один "подземный источник". Фото: скриншот видео

В Самаре появился еще один "подземный источник". Фото: скриншот видео

В Самаре на улице Чернореченской на проезжую часть пробился «подземный источник». Кадрами затопленных дорог поделился городской блогер Евгений Щекин на своей официальной странице.

Судя по видео, вода хлынула из канализационного люка и затопила всю проезжую часть. Местным жителям придется обзавестись галошами или резиновыми сапогами, пока протечку не устранят. Что стала причиной коммунальной аварии – пока неизвестно.

Напомним, что не так давно в центре Самары забил огромный фонтан. Очевидцы выложили видео в социальные сети. Причиной потопа стали гидравлические испытания.