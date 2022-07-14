Самарская прокуратура обратила внимание на длительное отключение воды в домах

Жители долгое время были без горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники прокуратуры обратили внимание на долгое отключение воды в 679 домах. Жители были без горячей воды более 14 дней.

По данным прокуратуры Самарской области, в отношении филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» провели проверки. В период с 11 по 25 мая 2022 года потребителей предупредили об отключении от горячего водоснабжения. Специалисты в это время проводили гидравлические испытания. Воду дали только спустя три дня после указанного срока - 28 мая 2022 года.

Ведомство внесено представление об устранении нарушений требований. Ход работ находится на контроле прокуратуры.