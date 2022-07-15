Самару назвали городом с самой вкусной шаурмой в России

Самара обошла Санкт-Петербург по качеству шаурмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Назван город России, где готовят самую вкусную шаурму. Как выяснилось, это блюдо лучше всего делают в Самаре. Таковы данные исследования геосервиса 2ГИС.

По данным аналитиков, среди российских городов у Самары самая высокая средняя оценка заведений, где готовят шаурму. Она составила 3,8 балла из 5. По этому показателю столица 63 региона обошла Санкт-Петербург, который славится своей шавермой.

Также сервис 2ГИС представил «индекс» шаурмы — сколько жители городов-миллионников могут купить этого блюда на свою зарплату. Рейтинг возглавила Москва — при среднем доходе в 121 тысячу рублей москвичи могут позволить себе 406 порций. На втором месте оказался Красноярск — на зарплату в 67 тысяч рублей там можно приобрести 319 порций. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург — 302 порции при средней зарплате в 81 тысячу рублей. Несмотря на то, что у жителей Северной столицы более высокий доход, в Красноярске шаурма куда дешевле, поэтому он и занял второе место.

Что касается Самары, то здесь средняя стоимость шаурмы составляет 210 рублей. Местные жители могут позволить купить на свою месячную зарплату 210 порций. При этом среди крупных городов России в Самаре довольно мало заведений, которые специализируются на изготовлении этого блюда, - всего 166. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге их больше тысячи.