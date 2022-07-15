Компания Давидюка представила эскизы нового ЖК у Губернского рынка в Самаре

ЖК хотят расположить на углу улиц Буянова и Ульяновской

В Ленинском районе Самары планируют построить еще один высотный ЖК. С соответствующим заявлением в мэрию города обратилось ООО «СЗ «Династия-2», руководителем которой числится известный девелопер Анатолий Давидюк. Он также является генеральным директором ГК «Новый Дон».

Компания попросила дать разрешение на строительство многоэтажных домов на участке площадью 5 131 кв. м. Он расположен в границах улиц Буянова и Ульяновской, неподалеку от Губернского рынка. Застройщик уже представил эскизы будущего ЖК. Комплекс будет состоять из трех секций по 10 этажей на 144 квартиры. Также предусмотрен паркинг на 170 машино-мест.

Проект вынесли на публичные слушания. Экспозиция представлена в здании департамента градостроительства Самары. Ознакомиться с ней можно до 21 июля 2022 года включительно. В течение ближайших нескольких дней жители могут высказать свое мнение по проекту или внести предложения.