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Общество15 июля 2022 8:33

Четыре мусоросортировочных комплекса построят в Самарской области в 2023-2024 годах

Объекты возведут в рамках ГЧП
Анастасия ФИЛАТОВА
Инвестор подтвердил финансирование строительства комплексов по обращению с ТКО

Инвестор подтвердил финансирование строительства комплексов по обращению с ТКО

Фото: Архив "КП"

В Самарской области планируют построить четыре многофункциональных комплекса по обращению с ТКО. Реализация масштабных проектов намечена на 2023-2024 годы. Об этом стало известно на совещании в правительстве региона под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

Уже определены места, где появятся мусоросортировочные комплексы. Их построят на территориях Сергиевского, Кинель-Черкасского, Хворостянского и Большечерниговского районов. Все объекты возведут в рамках государственно-частного партнерства.

Инвестор найден. Это публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Она подтвердила финансирование проектов. Сколько именно средств понадобится на создание комплексов, пока не уточняется.