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Общество15 июля 2022 8:42

В Самаре провели мониторинг минимальных цен на продукты в июле 2022 года

Специалисты рассказали, как сэкономить
Алена ПРОВКИНА
Жителям областного центра сообщили о минимальных ценах

Жителям областного центра сообщили о минимальных ценах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как сэкономить на продовольственных товарах. Специалисты провели мониторинг минимальных цен на продукты.

По данным городской администрации на 15 июля 2022 года, дешевле всего купить говядину (кроме бескостного мяса) на ярмарке, расположенной на пересечении Киевской и Тухачевского за 150 рублей/килограмм. Картофель – 33,9 рублей/килограмм – в «Ашане» Советского района. Морковь – 30 рублей/килограмм – на Троицком рынке в Самарском районе. Рис – 78 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подобная информация указана на официальном сайте мэрии. Мониторинги помогают составить представление о потребительской корзине местных жителей.