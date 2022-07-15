ЖК из двух башен хотят построить у станции метро «Российская» в Самаре

Большая башня будет рассчитана на 22 этажа и 180 квартир / Фото: администрация Самары

В Октябрьском районе Самары планируют построить новый ЖК в виде большой и малой башен. Он разместится на проспекте Масленникова, 7а, неподалеку от Поволжского государственного колледжа и станции метро «Российская».

За разрешением на строительство комплекса в мэрию Самары обратилось ООО «СЗ «Строительство инженерных коммуникаций». Компания представила проект будущих башен. Они займут участок в 3 411 кв. м. Застройщик намерен урезать парковку. Сделать 0,44 машино-места на одну квартиру.

Большая и малая башни разместятся на общем одноэтажном стилобате / Фото: администрация Самары

- Планируется возвести малую и большую башни, объединенные общим одноэтажным стилобатом. На террасе стилобата будут размещены общественные и дворовые территории. Там будут благоустроенные пространства с современными игровыми и спортивными зонами, а также с видеонаблюдением и системой «умный въезд», - говорится в проекте ЖК.

Большая башня будет рассчитана на 22 этажа, из них жилыми будут 19. В ней обустроят 180 квартир. Также там предусмотрен подземный паркинг на 70 машино-мест. В малой башне сделают пять этажей, где разместят общественно-деловые помещения. На территории рядом с ЖК планируется сделать открытую стоянку для временного хранения авто (более 100 мест).