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Общество15 июля 2022 9:10

Стало известно, почему в Самаре сократилось число маршруток № 207

В последнее время этот автобус весьма трудно поймать
Анастасия ФИЛАТОВА
Перевозчик сообщил о дефиците водителей на маршруте

Перевозчик сообщил о дефиците водителей на маршруте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на работу маршруток № 207 «Завод «Экран» - Хлебная площадь». По словам горожан, этот коммерческий автобус буквально пропал с радаров. Люди уже вторую неделю не могут на него попасть. В итоге им приходится ездить на работу с пересадками. Что произошло с маршрутками № 207 и куда они подевались, рассказали в департаменте транспорта Самары.

- Перевозчик испытывает дефицит кадров. Из-за этого количество машин на маршруте было сокращено, - сообщили на своей странице в соцсети представители ведомства.

В дептрансе отметили, что компания, которая обслуживает маршрут № 207, уже ищет выход из ситуации. Она активизировала процесс привлечения водителей. Чиновники добавили, что все замечания по работе этого коммерческого автобуса самарцы могут направлять на электронную почту deptrans@samadm.ru.