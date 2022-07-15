Стало известно, почему в Самаре сократилось число маршруток № 207

Перевозчик сообщил о дефиците водителей на маршруте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на работу маршруток № 207 «Завод «Экран» - Хлебная площадь». По словам горожан, этот коммерческий автобус буквально пропал с радаров. Люди уже вторую неделю не могут на него попасть. В итоге им приходится ездить на работу с пересадками. Что произошло с маршрутками № 207 и куда они подевались, рассказали в департаменте транспорта Самары.

- Перевозчик испытывает дефицит кадров. Из-за этого количество машин на маршруте было сокращено, - сообщили на своей странице в соцсети представители ведомства.

В дептрансе отметили, что компания, которая обслуживает маршрут № 207, уже ищет выход из ситуации. Она активизировала процесс привлечения водителей. Чиновники добавили, что все замечания по работе этого коммерческого автобуса самарцы могут направлять на электронную почту deptrans@samadm.ru.