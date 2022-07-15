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Общество15 июля 2022 10:22

В Самаре 14 июля 2022 года завершили монтаж балок путепровода на ул. Ново-Садовой

Строители уложили последнюю балку пролетного строения эстакады
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Строительство объекта ведется быстрыми темпами - открыть движение по путепроводу должны уже в этом году. Фото: правительство Самарской области

Строительство объекта ведется быстрыми темпами - открыть движение по путепроводу должны уже в этом году. Фото: правительство Самарской области

Строительство двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой в Самаре близится к новому этапу. Самую сложную часть работ удалось завершить 14 июля 2022 года - строители смонтировали последнюю, 288-ю балку пролетного строения путепровода. На этот этап у мостовиков ушло 7 месяцев.

- Сейчас на эстакаде идут работы по устройству выравнивающих слоев - по устройству межбалочных швов - их на данном объекте порядка 10 тыс. метров. В общей сложности нужно залить 10 км межбалочных швов, уже выполнено более 70% от общего объема по данному виду работ, - рассказал начальник участка подрядной организации Роман Веденин.

Напомним, путепровод протяженностью в 575 метров будет состоять из шести полос - по три в каждую сторону. Завершить строительство должны до конца 2023 года, однако движение по эстакаде запустят уже в этом году - автомобили смогут проезжать по основному ходу Ново-Садовой.