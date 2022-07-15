В Самаре увеличили число рейсов двухэтажного поезда на Имеретинский курорт

Поезд пользуется большой популярностью среди пассажиров / Фото: kbsh.rzd.ru

В Самаре скорректировали расписание движения нового двухэтажного поезда до Имеретинского курорта. Поскольку данное направление пользуется большой популярностью, было решено увеличить частоту рейсов состава. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Ранее поезд № 569/570 Самара — Имеретинский курорт курсировал один раз в неделю. Теперь он будет отправляться к Черному морю дважды. При этом время отправления состава останется прежним: из Самары — в 16:35, со станции Имеретинский курорт — в 18:56. В пути он будет делать остановки в Сызрани, Сенной, Саратове, Волгограде, Краснодаре и на других станциях.

В составе поезда — двухэтажные вагоны-купе, а также вагон СВ. Они оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия: экологически чистыми туалетными комнатами, душевыми кабинами, розетками для зарядки гаджетов. А с 19 июля 2022 года в один из составов поезда включат вагоны с яркими детскими купе.