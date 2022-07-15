Специалисты выяснили, на каких самарских пляжах вода не соответствует санитарным нормам

Всего в Самаре работает 9 официальных пляжей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из пляжей Самары не соответствует санитарным нормам. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора во время исследования. Согласно результатам анализа, в список попал всего один пляж - на 1 очереди самарской набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской).

- На данном участке были выявлены несоответствующие санитарному законодательству пробы воды водоемов в местах рекреации по микробиологическим показателям. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, - информирует региональный Роспотребнадзор.

Специалисты направили уведомления властям, в которых рекомендуют проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды. Самих горожан просят временно воздержаться от купания на данном месте отдыха.

Что касается остальных пляжей, они соответствуют всем нормам. К тому же, водоемы стали заметно теплее - по данным Росгидромета, температура воды в Саратовском водохранилище в границах Самарской области уже достигла 20,8°C.