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Общество15 июля 2022 11:30

Власти Самары призвали горожан не ломать лавки и ограждения в Ерик Парке

Вандалы постоянно разрушают архитектурные формы
Алена ПРОВКИНА
Специалисты регулярно восстанавливают поломки. Фото: городская администрация

Специалисты регулярно восстанавливают поломки. Фото: городская администрация

Самарские власти призвали местных жителей не разрушать лавки и ограждения в Ерик Парке. Территорию постоянно восстанавливают после прогулок вандалов.

По информации городской администрации, в областной столице продолжают реализовывать проект «Жилье и городская среда». Отмечают, что подрядчикам приходится ежегодно восстанавливать архитектурные формы в парке жилого микрорайона Волгарь. Хулиганы регулярно расписывают стены граффити, ломают ограждения и лавочки.

На территории Ерик Парка после зимы часто проходят субботники. Специалисты и жители не только убирают мусор, но и чинят поломки.