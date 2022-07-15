Власти Самары призвали горожан не ломать лавки и ограждения в Ерик Парке

Специалисты регулярно восстанавливают поломки. Фото: городская администрация

Самарские власти призвали местных жителей не разрушать лавки и ограждения в Ерик Парке. Территорию постоянно восстанавливают после прогулок вандалов.

По информации городской администрации, в областной столице продолжают реализовывать проект «Жилье и городская среда». Отмечают, что подрядчикам приходится ежегодно восстанавливать архитектурные формы в парке жилого микрорайона Волгарь. Хулиганы регулярно расписывают стены граффити, ломают ограждения и лавочки.

На территории Ерик Парка после зимы часто проходят субботники. Специалисты и жители не только убирают мусор, но и чинят поломки.