В Самарской области ищут пропавших отца с сыном-подростком

Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самарской области объявили в розыск двух пропавших родственников — 38-летнего мужчину и, вероятно, его 16-летнего сына. Последний раз их видели в воскресенье, 10 июля 2022 года, в Чапаевске. Информация об этом размещена в группе ДПСО «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: рост 171 см, нормальное телосложение, темные короткие волосы, зеленые глаза, борода. В день исчезновения на нем были одеты военная футболка, кофта молочного цвета, джинсовые бриджи. На ногах — черные шлепанцы.

Приметы подростка: рост 176 см, худощавое телосложение, русые волосы, зелено-голубые глаза. Одежда: темно-синяя ветровка, черная майка, темно-синие джинсы. На голове — черная кепка, на ногах — темно-синие джинсовые кеды.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.