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Происшествия15 июля 2022 14:02

В Самарской области женщина зарезала и обворовала своего знакомого

После содеянного сельчанка скрылась с места преступления
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Потерпевшему нанесли многочисленные удары ножом

Потерпевшему нанесли многочисленные удары ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагическая история развернулась в Самарской области в мае 2022 года. В поселке Соловьево Хворостянского района местная жительница несколько раз ударила ножом своего знакомого, а после забрала его деньги. Информацию сообщили в прокуратуре Хворостянского района.

Следствие установило, что перед трагедией произошел конфликт. Сельчанка поссорилась со своим знакомым, после чего схватила нож и нанесла потерпевшему многочисленные удары по телу. От полученных травм мужчина скончался. После преступления женщина украла у убитого чуть больше 21 тысячи рублей и ушла.

На днях уголовное дело в отношении жительницы Соловьево рассмотрели в суде. Приволжский районный суд признал ее виновной по двум статьям - «Убийство» и «Кража». Осужденную приговорили к 8 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.