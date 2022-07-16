Президент России Владимир Путин наградил самарского митрополита Сергия орденом Почета

Митрополит Сергий возглавляет Самарскую епархию почти 30 лет / Фото: vk.com/orthodoxsamara

Президент России Владимир Путин отметил работу митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия (в миру — Виктор Полеткин). В пятницу, 15 июля 2022 года, он подписал указ о награждении главы Самарской епархии Русской православной церкви орденом Почета.

— Наградить орденом Почета митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, а также за многолетнюю плодотворную деятельность, — говорится в документе.

Напомним, митрополит Сергий возглавляет Самарскую епархию уже почти 30 лет. Сначала он был епископом, потом его возвели в сан архиепископа, а в 2012 году — в сан митрополита. В прошлом году ему вручили региональную награду — почетный знак «За труд во благо земли Самарской».