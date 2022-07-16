Четыре автобуса направили в объезд из-за работ на теплосетях по ул. Самарской

Трассы следования изменили автобусы № 2, 5д, 23 и 41 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 16 июля 2022 года, в областной столице перекрыли движение транспорта по улице Самарской. Из-за этого автобусы четырех маршрутов направили в объезд. Об этом в соцсетях сообщили представители компании «СамараАвтоГаз».

— На улице Самарской на участке от Ленинградской до Некрасовской проводятся работы на теплотрассе. Автобусы № 2, 5д, 23 и 41 направлены в объезд, — уточнил перевозчик.

Так, автобус № 5д временно курсирует по улицам Самарской, Некрасовской, Галактионовской, Ленинградской и Самарской в оба направления. Автобусы № 2, 23 и 41 — по улицам Самарской, Некрасовской, Галактионовской, Венцека, Самарской, Ленинградской, Галактионовской в направлении сквера Высоцкого. Сколько времени продлятся работы и когда общественный транспорт вернется на прежние маршруты, пока не известно.