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Происшествия16 июля 2022 14:19

В вагоне выбило стекла: в Самаре на Заводском шоссе КамАЗ протаранил трамвай

КамАЗ протаранил трамвай на Заводском шоссе в Самаре 16 июля 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Трамвай и большегруз не поделили перекресток в Самаре / Фото: t.me/s/samaradtp

Трамвай и большегруз не поделили перекресток в Самаре / Фото: t.me/s/samaradtp

Днем в субботу, 16 июля 2022 года, на Заводском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На одном из перекрестков столкнулись трамвай и КамАЗ. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео с места происшествия.

Обстоятельства аварии пока не известны. Судя по кадрам, большегруз врезался в заднюю часть трамвая. У вагона оказались смяты задние двери. Также от удара там вышибло несколько стекол. Что касается самого КамАЗа, то ему разворотило всю «морду». Части от кабины авто валяются на проезжей части. Информации о пострадавших нет.

Движение на данном участке дороги оказалось затруднено. Автомобилистам приходится объезжать ДТП по тротуару. Установить все детали происшествия предстоит сотрудникам правоохранительных органов.