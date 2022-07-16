В вагоне выбило стекла: в Самаре на Заводском шоссе КамАЗ протаранил трамвай

Трамвай и большегруз не поделили перекресток в Самаре / Фото: t.me/s/samaradtp

Днем в субботу, 16 июля 2022 года, на Заводском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На одном из перекрестков столкнулись трамвай и КамАЗ. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео с места происшествия.

Обстоятельства аварии пока не известны. Судя по кадрам, большегруз врезался в заднюю часть трамвая. У вагона оказались смяты задние двери. Также от удара там вышибло несколько стекол. Что касается самого КамАЗа, то ему разворотило всю «морду». Части от кабины авто валяются на проезжей части. Информации о пострадавших нет.

Движение на данном участке дороги оказалось затруднено. Автомобилистам приходится объезжать ДТП по тротуару. Установить все детали происшествия предстоит сотрудникам правоохранительных органов.