Ветхая двухэтажка загорелась на ул. Ленинской в Самаре 16 июля 2022 года

Пламя охватило постройку, которой насчитывается более 100 лет / Фото: t.me/samaradtp

Вечером в субботу, 16 июля 2022 года, в Ленинском районе Самары произошел пожар. Загорелся двухэтажный дом на улице Ленинской, 161. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео с места ЧП.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 18:07. Пожарно-спасательные подразделения выехали по рангу 1-БИС. Предварительная площадь пожара — 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Согласно открытым данным, дом был построен более века назад. Первый его этаж частично сделан из кирпича, второй — деревянный. Сейчас постройка находится в ветхом состоянии.