Под Самарой похоронили погибшего на Украине молодого бойца

Молодой человек совсем немного не дожил до своего 22 дня рождения / Фото: vk.com/podslushanokinelcherkassy

В субботу, 16 июля 2022 года, в Самарской области проводили в последний путь еще одного военного, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Навечно остался в строю уроженец Кинель-Черкасского района Алмаз Жумагалиев-Семагин. На следующей неделе ему должно был исполниться 22 года.

- Алмаз погиб при выполнении воинского долга. Он был замечательным человеком, ответственным студентом и успешным спортсменом, который всегда был готов прийти на помощь, - поделились знакомые парня в группе «Твой РайЦЕНТР / Кинель-Черкассы».

Павшего бойца похоронили со всеми воинскими почестями / Фото: vk.com/podslushanokinelcherkassy

Попрощаться с погибшим бойцом пришли родные, друзья, одногруппники, преподаватели и его сослуживцы. Память о нем навсегда останется в их сердцах. Молодого человека похоронили на родной Кинель-Черкасской земле со всеми воинскими почестями.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Алмаза Жумагалиева-Семагина.