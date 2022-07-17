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Общество17 июля 2022 5:43

В Самару вновь придут ливни с 18 июля 2022 года

Всю рабочую неделю будет бушевать непогода
Алена ПРОВКИНА
Самарцам стоит положить в сумку зонт

Самарцам стоит положить в сумку зонт

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самару вновь придут дожди и грозы. В областном центре опять будет бушевать непогода всю рабочую неделю.

По данным синоптиков gismeteo, с понедельника, 18 июля 2022 года, в город вернутся ливень и грозы. Отмечают, что температура воздуха в первый день рабочей недели достигнет +30 градусов. Без дождя пройдет только пятница, 22 июля.

При этом температура воздуха будет варьироваться от +24 до +29 градусов. Жителям областной столицы следует запастись терпением, жаркая погода вернется с наступлением выходных.