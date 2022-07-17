Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июля 2022 6:08

В Самаре планируют продать ТЦ «Междуречье» за 145 миллионов рублей

Объявление появилось на сайте
Алена ПРОВКИНА
Торговый центр выставили на продажу. Фото: скриншот с сайта "Авито"

Торговый центр выставили на продажу. Фото: скриншот с сайта "Авито"

В Самаре собственники выставили на продажу торговый центр «Междуречье». Здание находится в Куйбышевском районе.

Объявление о продаже появилось на сайте «Авито». Торговый центр оценили в 145 миллионов рублей. Здание расположено на улице Белорусской в Куйбышевском районе. Площадь пятиэтажного строения составляет 4 392 кв. м. На первом этаже функционирует магазин «Победа», а третий и четвертый этажи отданы под офисные помещения.

Отмечают, что в планах у строителей возвести вторую очередь торгового центра. Проект уже разработали.