В Самаре планируют продать ТЦ «Междуречье» за 145 миллионов рублей

Торговый центр выставили на продажу. Фото: скриншот с сайта "Авито"

В Самаре собственники выставили на продажу торговый центр «Междуречье». Здание находится в Куйбышевском районе.

Объявление о продаже появилось на сайте «Авито». Торговый центр оценили в 145 миллионов рублей. Здание расположено на улице Белорусской в Куйбышевском районе. Площадь пятиэтажного строения составляет 4 392 кв. м. На первом этаже функционирует магазин «Победа», а третий и четвертый этажи отданы под офисные помещения.

Отмечают, что в планах у строителей возвести вторую очередь торгового центра. Проект уже разработали.