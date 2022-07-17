В Самаре появились подробности ДТП, в котором погиб подросток

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появились подробности дорожного происшествия, в котором погиб молодой человек. Известно, что подросток переходил дорогу на «красный».

Отмечают, что вечером, 16 июля 2022 года, в 17:35 молодой водитель ехал на автомобиле «Volkswagen Tiguan» по улице Ново-Садовой в направлении улицы Потапова. Отмечают, что стаж вождения автомобилиста менее двух лет. В это время на «зебру» вышел пешеход. Молодой человек переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Со слов очевидцев, пострадавшему на вид было около 16 лет. Сотрудники полиции устанавливают личность пешехода. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.