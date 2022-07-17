Самарец прописал в своей «резиновой» квартире 300 мигрантов

Задержанный мужчина может оказаться за решеткой. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре местный житель решил нажиться на мигрантах. Он прописал в своей квартире 300 иностранных граждан.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина в прошлом году незаконно поставил на миграционный учет в своей «резиновой» квартире на улице Советской Армии 300 иностранных граждан. Злоумышленник не собирался предоставлять жилье для мигрантов.

Сотрудники правоохранительных органов несколько раз предупреждали мужчину об ответственности, но он игнорировал требования. Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. За свои «услуги» он получил более 100 тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.