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Общество17 июля 2022 9:43

Самарских металлургов поздравили с профессиональным праздником 17 июля 2022 года

Губернатор поблагодарил за труд
Алена ПРОВКИНА
Специалистов поздравили с профессиональным праздником

Специалистов поздравили с профессиональным праздником

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил металлургов с профессиональным праздником. Мероприятие отмечают 17 июля 2022 года.

Отмечают, что металлургия – одна из ведущих отраслей промышленности страны. Самарский металлургический завод является базовым предприятием региона. Благодаря специалистам возможно создавать качественные изделия для машиностроения, транспорта, космической и авиационных отраслей.

- Благодарю вас за высочайший профессионализм, ответственное отношение к делу, верность богатым трудовым традициям металлургии, заложенным ветеранами отрасли, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.