В Тольятти сообщили о серьезном пожаре на территории колонии 18 июля 2022 года

Очевидцы поделились кадрами возгорания. Фото: Патруль Тольятти

В городе Тольятти Самарской области местные жители поделились кадрами серьезного пожара в понедельник, 18 июля 2022 года. Со слов очевидцев, горит территория в исправительной колонии.

Пользователи в социальных сетях также отметили, что, возможно, горит цех. Черный густой дым поднялся в небо. О причинах пожара не уточняется. Пока неизвестно, есть ли жертвы и работают ли на месте спецслужбы.

Напомним, что в регионе фиксируют высокий уровень пожароопасности. Это связано с сухой и жаркой погодой. Жителям рекомендуют не разводить костры вблизи лесов и не жечь сухую траву.