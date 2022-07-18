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Спорт18 июля 2022 6:54

Тольяттинский «Акрон» представил выездную форму на сезон 2022/2023

У команды сменился технический партнер, теперь красно-черных экипирует Kappa
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Команда уже сыграла в новой форме / Фото: ФК «Акрон» Тольятти

Команда уже сыграла в новой форме / Фото: ФК «Акрон» Тольятти

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон», который выступает в Первой лиге (второй в системе дивизионов российского футбола), представил выездную форму на сезон 2022/2023. У команды сменился технический партнер, теперь экипировку для «Акрона» поставляет компания Kappa, которая работает с итальянскими «Фиорентиной» и «Венецией», немецким «Майнцем», французским «Монако» и т.д.

Выездная форма выполнена в трех цветах — белом, черном и золотом. На футболках силуэт памятника основателя Ставрополя (ныне — Тольятти) Василию Татищеву. Памятник установлен на берегу Волги и является одним из символов Автограда.

Домашний комплект формы «Акрон» пока не представил. Скорее всего, новый комплект формы клуб покажет перед первой домашней игрой сезона — 24 июля «Акрон» в Жигулевске примет ярославский «Шинник».

На форме силуэт памятника Татищеву / Фото: ФК «Акрон» Тольятти

На форме силуэт памятника Татищеву / Фото: ФК «Акрон» Тольятти