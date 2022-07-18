В Самаре определили участников проекта «Крылья Ростеха»

Абитуриенты обсудили программу с действующими студентами "Крыльев Ростеха"

Предприятие «ОДК-Кузнецов» завершило отбор абитуриентов для зачисления в Самарский университет по проекту подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». Профессию конструктора авиационных и ракетных двигателей будут осваивать 40 студентов. Их с первого дня трудоустроят в компании для получения практических навыков, а давать знания будут по усиленной программе.

13 июля ребята вместе с родителями обсудили особенности спецпрограммы с действующими студентами «Крыльев Ростеха», которые получают образование в Московском авиационном институте и Самарском университете. Встреча прошла на базе «Точки кипения HighTech» «ОДК-Кузнецов». Там общались на самые важные темы - поговорили про сложность обучения, стипендии, практику и многое другое.

Отметим, что в 2022 году в «ОДК-Кузнецов» заявки на обучение по программе «Крылья Ростеха» подали выпускники из городов и районов Самарской и Саратовской областей, а также Калиниграда. Среди желающих - золотые медалисты, участники предметных олимпиад, обладатели значков ГТО и волонтеры.

- Мы как работодатель хотим получить молодого, но уже квалифицированного специалиста, обученного под запросы современного двигателестроения, - отмечает директор по персоналу предприятия Ольга Красавина.

Она уверена, что проект «Крылья Ростеха» даст участникам навыки проектирования и другие необходимые знания в цифровой среде. Целевой набор студентов - это действенный инструмент подбора персонала и вложение в будущее.

Имена 40 студентов целевого направления станут известны после прохождения установленных дополнительных испытаний - собеседования по иностранному языку и собеседования. Затем начнут заключать договора.