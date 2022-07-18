В Самаре каждый третий местный житель планирует заниматься предпринимательством

Многие самарцы хотят открыть свой бизнес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре каждый третий задумывается об открытии собственного бизнеса. Жители планируют начать заниматься предпринимательством.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 3 из 10 опрошенных самарцев считают, что наступает время возможностей. Больше всего хотят начать заниматься предпринимательством маркетологи, дизайнеры и менеджеры по закупкам. О своем деле горожане задумываются гораздо реже, чем год назад.

Отмечают, что 44% респондентов не готовы заниматься бизнесом из-за отсутствия стартового капитала и необходимой подготовки. Молодые жители чаще остальных задумываются о собственном бизнесе.