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Общество18 июля 2022 8:30

В Самаре каждый третий местный житель планирует заниматься предпринимательством

Об этом сообщили исследователи
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы хотят открыть свой бизнес

Многие самарцы хотят открыть свой бизнес

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре каждый третий задумывается об открытии собственного бизнеса. Жители планируют начать заниматься предпринимательством.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 3 из 10 опрошенных самарцев считают, что наступает время возможностей. Больше всего хотят начать заниматься предпринимательством маркетологи, дизайнеры и менеджеры по закупкам. О своем деле горожане задумываются гораздо реже, чем год назад.

Отмечают, что 44% респондентов не готовы заниматься бизнесом из-за отсутствия стартового капитала и необходимой подготовки. Молодые жители чаще остальных задумываются о собственном бизнесе.