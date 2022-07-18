Крестный ход в память о царской семье 17 июля 2022 года сняли на видео в Самаре

Паломники прошли прямо по проезжей части Фото: Скриншот с видео

В воскресенье, 17 июля 2022 года, в Самаре состоялся крестный ход, посвященный памяти убиения последнего русского царя Николая II и его семьи. В нем приняли участие сотни верующих. Видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, как прошло мероприятие.

В 11:00 колонна паломников выдвинулась от храма в честь Святых Царственных Мучеников при школе № 54 на улице Ерошевского. Потом она прошла по улицам Маломосковской, Революционной, Дыбенко, Авроры. Затем верующие отправились к Троице-Сергиеву посаду, прошли по улицам Булкина и Дыбенко и добрались до храма в честь Святителя Николая. Также они побывали у храма в честь Святых благоверных князей Бориса и Глеба возле парка Победы. Закончился крестный ход у храма в честь Святых Царственных Мучеников на улице Бобруйской.

Паломники преодолели весь путь прямо по проезжей части. Колонна заняла половину дороги. Ее сопровождал экипаж ДПС. Почему верующие не пошли по пустым и довольно широким тротуарам, для многих интернет-пользователей осталось загадкой.