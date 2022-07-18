В Самарской области за сутки выявили еще 83 новых случая заражения коронавирусом

Жители продолжают бороться с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о новых случаях заражения коронавирусом. Появились официальные данные за прошедшие сутки.

По информации оперштаба на понедельник, 18 июля 2022 года, не смотря на улучшение эпидемиологической ситуации и отмены масочного режима, в регионе заболели коронавирусом еще 83 человека. В медучреждение госпитализировали 11 пациентов. К сожалению, один пациент не смог справиться с болезнью.

Отмечают, что с начала пандемии в Самарской области заразились коронавирусом более 386 тысяч человек. Скончались – 7 917 зараженных.