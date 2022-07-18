Трое человек погибли в результате ДТП на трассе М-5 в Самарской области

Жуткая авария произошла рано утром 17 июля. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Страшная трагедия произошла в 6:30 утра 17 июля на трассе М-5 в Сергиевском районе. Неподалеку от поворота на Сергиевск столкнулись два автомобиля. В результате погибли три человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 74-летний водитель «Шкода Рапид» ехал со стороны Самары в сторону Уфы. На 1104 км он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном «Фиат», за рулем которого находился 50-летний мужчина. Столкновение обернулось смертельным исходом.

- Водитель «Шкода Рапид» и два его пассажира, находившиеся на заднем сидении - 46-летняя женщина и 43-летний мужчина - погибли на месте ДТП. 69-летняя пассажирка «Шкоды» была госпитализирована, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Водитель и пассажир «Фиат» не пострадали. Причина, по которой «Шкода» оказалась на встречной полосе, в данный момент не установлена. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.