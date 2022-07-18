В Самаре задержали двух подозреваемых в изготовлении фальшивых денег

Сотрудники полиции задержали злоумышленников. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре задержали супружескую пару. Их подозревают в изготовлении и сбыте фальшивых купюр.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемая и ее муж изготавливали фальшивые денежные купюры у себя в квартире в Октябрьском районе. Женщина, работая в магазине, выдавала пенсионерам сдачу фальшивыми деньгами.

В квартире задержанных нашли 95 купюр номиналом: 100, 200, 500, 1000 и 2000 рублей. Полицейские изъяли принтер, картриджи для печати, бумагу и лак для покрытия купюр. Часть поддельных денег подозреваемые выбросили в окно. Пока злоумышленники под арестом. Возбуждено уголовное дело.