Трамвай сошел с рельсов в центре Самары 18 июля 2022 года

Из-за ДТП движение трамваев оказалось временно парализовано / Фото: Дмитрий Гусаров / ДТП 163 Самара

Днем в понедельник, 18 июля 2022 года, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской сошел с рельсов трамвай № 3. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Судя по кадрам, с путей слетела передняя часть вагона. Трамвай сместился влево и перекрыл вторые рельсы. В итоге движение во встречном направлении оказалось затруднено. Насколько известно, обошлось без пострадавших. Сейчас последствия ЧП устранены, трамваи вновь курсируют по улице Фрунзе.

— Да там уже дело не в трамвае, а в самом дорожном покрытии — рельсы тоже деформируются. Вот и съехал. Не удивлена. На улице Фрунзе давно пора делать новое дорожное покрытие. А мы все ждем, когда вот такой вот трамвай людей посшибает, — пишут в соцсетях горожане.