Под Самарой мужчина убил сожителя бывшей жены и выбросил тело в русло реки

Тело погибшего было выброшено в русло реки Чапаевки в районе села Воздвиженка. Фото: СУ СК по Самарской области

В Чапаевске следователи разбираются в обстоятельствах гибели местного 55-летнего жителя. Мужчина исчез из своего дома несколько дней назад, о его местонахождении ничего не было известно. А позднее вскрылись трагические подробности. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, мужчина бесследно исчез из своего дома по ул. Расковой 13 июля. При этом его личные вещи и документы остались на месте. Пропавшего искали правоохранители, ориентировка с приметами мужчины была опубликована в группах поискового отряда «Лиза Алерт».

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что происшествию может быть причастен 42-летний житель Чапаевска. Во время допроса он раскрыл подробности той страшной ночи.

- Подозреваемый признался, что пропавший был сожителем его бывшей супруги. В ночь с 13 на 14 июля мужчины находились в доме по месту проживания погибшего. В ходе конфликта подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов металлической трубой, а также ножом в область расположения жизненно важных органов, - информируют в региональном СУ СК.

После этого подозреваемый вывез тело на берег реки Чапаевки в районе села Воздвиженка Красноармейского района. Здесь он сбросил убитого в русло и уехал.

В настоящее время мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.