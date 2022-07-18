Ливень, ураганный ветер и град обрушатся на Самарскую область в ночь на 19 июля 2022 года

В регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самарской области объявили штормовое предупреждение. Ближе к ночи в регионе сильно испортится погода. Обрушатся ливень, град и гроза.

- Установлен оранжевый уровень опасности. До конца дня 18 июля с сохранением ночью и утром 19 июля местами в Самарской области ожидаются гроза, град, очень сильный дождь и шквалистое усиление ветра. Его порывы достигнут 20-25 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. Непогоду стоит переждать дома. Также лучше отказаться от поездок на личном транспорте, поставить его в гараж или подальше от деревьев.

По прогнозам синоптиков, днем во вторник, 19 июля, местами по региону пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Скорость западного ветра составит 8-13 м/с. Воздух прогреется до 22...27 градусов.