Компания устроила массовую драку на Пятой просеке в Самаре 17 июля 2022 года

Потасовка попала на видео

В воскресенье, 17 июля, покой жителей Пятой просеки потревожила потасовка, разразившаяся под окнами в одном из дворов. Ночью буйная компания устроила массовую драку. Конфликт попал на камеру домофона.

На кадрах видно, что участие в «районных разборках» принимали мужчины. По крайней мере, в начале - позднее к ним присоединилась женщина. Судя по всему, представительница прекрасного пола попыталась успокоить разбушевавшихся соперников. Сделать ей этого не удалось - один из мужчин грубо швырнул ее на землю у детской площадки. На протяжении всего видео она оставалась там, помощь к ней не подоспела.

Сколько продлилась драка и кто стал зачинщиком конфликта неизвестно. Успокоить компанию смогли прохожие - подоспевший к самому разгару потасовки мужчина разнял буйных ребят.