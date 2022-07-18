Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в России

Ярмарки для самозанятых обрели высокую популярность в Самарской области. Фото: министерство экономразвития Самарской области

С 14 по 15 июля в Карачаево-Черкесии проходил форум, на котором были подведены итоги работы региональных центров «Мой бизнес» со всей страны. Победители были определены в 17 номинациях. В числе лучших оказалась и Самарская область - регион был удостоен федеральной премии за ярмарки, которые регулярно проходят для пользователей специального налогового режима.

- Федеральная премия – это высокая оценка работы нашей команды во главе с губернатором Дмитрием Азаровым по созданию благоприятного делового климата и условий для начинающих предпринимателей. В регионе сегодня действует широкая линейка инструментов. Мы консультируем самозанятых, обучаем, помогаем в продвижении продукции, расширении каналов сбыта и поиске новых клиентов, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В настоящее время в регионе зарегистрировано более 125 тысяч самозанятых. Их суммарный доход за время действия налогового режима превысил 22 млрд рублей, они выплатили 740 млн рублей налогов. Сами мастера отмечают, что регистрация принесла ряд плюсов в их работе.

- Это важно, если человек сомневается, надежный мастер или нет, стоит ли переводить деньги, ведь покупки на дистанции — всегда риск. Теперь при наличии регистрации я всегда могу отправить чек, и все данные о продажах сохраняются, - поделилась основатель мастерской по пошиву одежды Галина Садовникова.

Отметим, что ярмарки региональных мастеров обрели высокую популярность в регионе. Их посещают тысячи посетителей, в том числе - гости Самарской области. В этом году планируется охватить ярмарками более 200 участников.