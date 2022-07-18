Власти планируют построить новый корпус школы «Яктылык» в Самаре

Отмечается, что в корпусе будут учиться учащиеся 9-11 классов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары объявила поиск подрядчика, который подготовит проект нового здания школы «Яктылык» на улице Александра Матросова, 13. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, корпус будет рассчитан на 150 мест. Здесь разместятся шесть классов, которые смогут вместить по 25 учащихся. Обучение в корпусе будут проходить ученики 9-11 классов. Учебный процесс рассчитан на одну смену. Отмечается, что рядом расположено уже имеющееся двухэтажное здание школы 1940-го года постройки.

На проектные работы отведено восемь месяцев. Само строительство будет вестись в 2023-2024 годах. Начальная цена аукциона - 6 млн. рублей.